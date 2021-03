Scuola, un ciclo di seminari formativi degli USR su eTwinning

Tornano i seminari regionali di formazione eTwinning, la più grande community di scuole d’Europa, rivolti ai docenti e organizzati dagli Uffici Scolastici Regionali e dalla rete di Ambasciatori eTwinning, in collaborazione con l’Unità nazionale eTwinning Indire.

Da marzo e per tutto l’anno saranno oltre 150 gli appuntamenti organizzati a livello regionale in modalità online, per diffondere le opportunità di eTwinning e fornire consigli per intraprendere un nuovo modo di

fare didattica in Europa grazie ai progetti collaborativi tra scuole.

Gli incontri sono rivolti a insegnanti, dirigenti scolastici e personale scolastico di ogni ordine e grado e sono ad accesso libero. Grazie all’iniziativa, attivata già da alcuni anni, più di 10.000 docenti di scuole

italiane potranno ricevere una formazione pratica su eTwinning, per iniziare a muovere i primi passi in piattaforma.

Calendario degli incontri e partecipazione

Per avere informazioni sul calendario degli appuntamenti previsti e sulle modalità di partecipazione è necessario visitare e consultare i siti degli USR a QUESTA PAGINA, che riportano il calendario degli eventi di formazione eTwinning previsti in ogni regione, oppure, contattare i Referenti USR eTwinning della propria regione a questo link

Cos’è eTwinning?

Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione europea e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2021-2027, eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli

conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del web per favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione di un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni.

eTwinning è il tramite per aprirsi ad una nuova didattica basata sulla progettualità, lo scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale e con numerose opportunità di formazione e riconoscimento di livello internazionale.

Ad oggi sono iscritti a eTwinning oltre 900.000 insegnanti di 43 Paesi.

Maggiori info: https://etwinning.indire.it/