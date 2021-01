Scuola Veneto, Zaia annuncia: “Da lunedì il rientro delle superiori”

Dati in miglioramento in Veneto e scuole che si apprestano a riaprire da lunedì 1 febbraio. Ad affermarlo è stato il presidente della Regione Luca Zaia:

“Lunedì riapriamo le scuole, è partita la lettera per aprire tre settimane al 50%. E’ previsto dalla legge. Spero che si rispetti il diritto di chi non può andare in presenza, non di chi non vuole. Zaia poi afferma: “Dopo la riapertura non chiuderemo in più e dopo tre settimane, se non varierà il quadro epidemiologico, passeremo al 75%”.

Il Veneto potrebbe rientrare in zona gialla a partire da venerdì, visto che l’indice Rt è in linea con quei parametri (anche se ha pagato l’emergenza ospedaliera).