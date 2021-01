Riapertura scuole superiori, 7 regioni tornano in classe l’1 febbraio [TABELLA]

Riapertura scuole superiori, 7 regioni tornano in classe l’1 febbraio

Facciamo il riepilogo di chi torna in classe l’1 febbraio. La riapertura delle scuole superiori quali regioni riguarda?

Dovrebbero tornare in classe l’1 febbraio i ragazzi del Veneto, come da ultime dichiarazioni del Presidente Zaia, della Campania, come da ordinanza della Regione che si adegua al Tar, del Friuli Venezia Giulia, della Sardegna, della Calabria, della Basilicata e della Sicilia se dovesse uscire dalla zona rossa.

Come da indicazioni ministeriali la riapertura delle scuole superiori avverrà con un 50% di didattica in presenza (il resto in DaD) che dovrebbe gradualmente passare al 75%.

Molti i governatori di regione preoccupati dai contagi e così il personale della scuola, che attraverso i sindacati, chiede che i numeri del Covid nelle aule scolastiche vengano individuati con esattezza, come riferiamo in un altro pezzo.

REGIONE RIENTRO A SCUOLA I ciclo RIENTRO A SCUOLA superiori Lombardia 25/01/2021 Rientro graduale dopo il 25/01/2021 Veneto 07/01/21 01/02/21 Piemonte 07/01/21 18/01/21 Campania Infanzia ed elementari già in classe; le medie il 25/01/21 01/01/21 Emilia Romagna 07/01/21 18/01/21 Lazio 07/01/21 18/01/21 Toscana 07/01/21 11/01/21 Sicilia Zona rossa, dalla seconda media in su: DaD Zona rossa, superiori in DaD Puglia Le famiglie possono scegliere tra DaD e presenza 25/01/21 Liguria 07/01/21 25/01/21 Friuli Venezia Giulia 07/01/21 01/02/21 Marche 07/01/21 25/01/21 Abruzzo 07/01/21 11/01/21 Sardegna 07/01/21 01/02/21 Bolzano Zona rossa, ma confermata la didattica in presenza Zona rossa, ma confermata la didattica in presenza Umbria 07/01/21 25/01/21 Calabria 11/01/21 01/02/21 Trento 07/01/21 07/01/21 Basilicata 07/01/21 01/02/21 Valle d’Aosta 07/01/21 11/01/21 Molise 18/01/21 18/01/21

