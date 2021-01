Scuole Campania, stop assembramenti. La Regione invita a presidiare gli istituti

Evitare gli assembramenti davanti agli istituti scolastici. E per farlo servono mirati servizi di controllo da parte delle Polizie Municipali, in particolare in ingresso e uscita degli alunni dagli istituti scolastici.

L’invito ai sindaci dei comuni campani arriva dalla Regione. È di queste ore infatti un comunicato, pubblicato sul canale facebook del governatore De Luca, arrivato a seguito delle immagini pervenute all’Unità di Crisi.

Quest’ultima ricorda di rispettare tutti il protocollo di sicurezza, di mantenere alta la guardia contro i contagi e osservare comportamenti prudenti e responsabili.