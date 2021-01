Maturità 2021, 8 su 10 vogliono il maxi orale: lo dice il sondaggio della ‘Tecnica della Scuola’

Come sarà la Maturità 2021? Sull’argomento La Tecnica della Scuola ha interrogato i propri lettori con un nuovo sondaggio a cui hanno partecipato oltre 5 mila lettori: ebbene, 8 su 10 (86% di risposte) preferiscono il maxi orale, senza prove scritte, modalità d’esame in linea con quanto avvenuto già lo scorso mese di giugno.

Ecco le tre ipotesi in gioco, su cui abbiamo richiesto il parere dei lettori.

Le 3 ipotesi d’esame

Ipotesi 1 . L’esame tradizionale, fatto da due prove scritte e da un colloquio orale .

. L’esame tradizionale, fatto da . Ipotesi 2 . Una sola prova orale , sulla scia del modello dello scorso anno. Un maxi orale , insomma.

. , sulla scia del modello dello scorso anno. Un , insomma. Ipotesi 3. Una prova scritta oltre al colloquio orale.

Sì all’esame in presenza

Esaminando le risposte dei 5.021 lettori, vince a mani basse l’ipotesi 2, che contempla una sola prova orale, rispetto alla quale la maggioranza dei rispondenti si esprime a favore di un esame in presenza. Sono infatti più del 60% i ‘sì’ allo svolgimento dell’esame tra le pareti scolastiche.

Chi ha risposto e da dove?

A rispondere in maggioranza sono stati i diretti interessati a svolgere l’Esame di Stato: gli studenti (circa il 75% di risposte), con una provenienza geografica che fa capo al Nord Italia per quasi il 50% degli utenti. Per il resto, il 30% di risposte provengono dal Meridione (isole comprese) e circa il 20% dal Centro.

Un altro dato interessante riguarda l’area di interesse ovvero l’indirizzo di studio, rispetto al quale i lettori forniscono le proprie risposte: oltre il 56% indica il liceo, circa il 30% indica l’istituto tecnico; la quota restante indica l’istituto professionale.

Indagine realizzata dalla testata giornalistica ‘La Tecnica della Scuola’ nel periodo che va dal 23/01/2021 al 25/01/2021. Hanno partecipato 5.021 soggetti. Il sondaggio non ha carattere di scientificità: i risultati derivano da conteggi automatici.

LEGGI ANCHE