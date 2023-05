Scuole chiuse in Campania il 10 e l’11 maggio in occasione del Giro d’Italia 2023: da Salerno ad alcune municipalità di Napoli

Scuole chiuse in Campania il 10 e l’11 maggio in occasione del...

Come riporta Fanpage.it domani, giovedì 11 maggio, per il passaggio della sesta tappa del Giro d’Italia 2023 in suolo campano, alcune scuole saranno chiuse in alcuni comuni e, con ogni probabilità, in alcune municipalità del capoluogo, Napoli.

Le parole del sindaco di Napoli Manfredi

Il sindaco della città partenopea Gaetano Manfredi sta valutando di chiudere le scuole comunali in alcune Municipalità (si ipotizza la IV e la VI). “Dobbiamo contemperare la circostanza che i ragazzi devono andare a scuola con il Giro d’Italia. Gli uffici stanno lavorando per limitare un provvedimento di chiusura a quelle scuole specifiche che potranno essere interessate dal percorso e dove magari sarà più difficile poter accedere. Tutti gli altri dovranno andare a scuola, poi chi non ci vuole andare per vedere il Giro d’Italia fa una sua scelta individuale”, queste le sue parole. Attesa, al momento, l’ordinanza ufficiale del primo cittadino.

Scuole chiuse il 10 maggio in Campania

Nel frattempo per oggi, 10 maggio, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha pubblicato un’apposita ordinanza per il passaggio della tappa Atripalda-Salerno che prevede la chiusura di tutte le scuole pubbliche, private o paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali e le scuole d’infanzia.

Analoga decisione è stata assunta dai sindaci di altri comuni interessati dalla tappa dell’11 maggio, come Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Boscoreale. A Portici scuole chiuse dalle ore 13,00. Scuole chiuse anche in Penisola Sorrentina a Sorrento, Piano e Vico Equense.