Scuole chiuse il 2 novembre, in quali Regioni?

Per lunedì 2 novembre alcuni calendari scuolastici regionali hanno deliberato la chiusura delle scuole per la commemorazione dei defunti.

Si tratta, nello specifico, delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Bolzano e Trento.

VAI AL RIEPILOGO DEI CALENDARI SCOLASTICI REGIONALI

La chiusura ovviamente riguarda tutto il personale, per cui anche l’attività amministrativa.

In merito invece alla sospensione delle attività didattiche in presenza per l’emergenza Coronavirus si rimanda alla lettura dell’apposita notizia aggiornata al 30/10/2020.