Scuole chiuse, sospese riunioni in presenza degli organi collegiali

La sospensione delle attività didattiche fino a questo momento è prevista fino al 3 aprile. In questo periodo sono sospese le riunioni in presenza relative alle attività collegiali.

Scuole chiuse e coronavirus: niente riunioni

Sin dai primissimi giorni, il tema delle riunioni degli organi collegiali ha destato molti dubbi: infatti, se da un lato è sempre stato chiaro che in caso di sospensione delle attività didattiche i docenti non sono tenuti ad andare a scuola a meno che in quei giorni non siano in programma delle attività previste dal piano annuale, ad esempio di ordine collegiale, come abbiamo sempre riportato, dall’altro lato, il dpcm del 4 marzo, all’articolo 1 riportava che “sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità“.



A fare chiarezza su questo punto però è arrivata la nota Miur dello scorso 8 marzo: “Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese tutte le riunioni degli

organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020.

Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza“.

Pertanto, in questo periodo, le riunioni degli organi collegiali in presenza sono sospese.

