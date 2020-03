Didattica a distanza, scopri la pagina della Tecnica della Scuola e invia la tua esperienza

L’emergenza coronavirus sta segnando la vita di tutti i cittadini e sta cambiando il nostro modo di vivere. Anche la scuola si è dovuta piegare alla grave emergenza sanitaria. Dai primi di marzo stop alle lezioni in classe e al via la didattica a distanza.

Per supportare i docenti in questo difficile momento La Tecnica della Scuola apre questa rubrica tematica dedicata alla didattica a distanza.

Vogliamo contribuire a sostenere le scuole offrendo suggerimenti, risorse ed esperienze da condividere a tutta la comunità scolastica.

Se vuoi condividere la tua esperienza di formazione a distanza con i colleghi, invia un video esplicativo o un articolo a [email protected]

Leggi anche

Didattica a distanza, istruzioni per l’uso. Ecco il nostro webinar [VIDEO]

Nei prossimi giorni verranno proposti altri webinar sul tema della didattica a distanza

Le esperienze di didattica a distanza raccontate dalla Tecnica della Scuola

VAI AL CATALOGO CORSI –> https://corsi.tecnicadellascuola.it

Corsi di formazione docenti: la nostra offerta formativa

La nostra offerta corsi di formazione docenti riguarda tutti i corsi di formazione dedicati al personale scolastico. Ecco la nostra offerta formativa.

WEBINAR (clicca qui)

Potrai rivedere la registrazione dei tuoi webinar senza limiti di tempo, anche in caso di assenza.

E-LEARNING (clicca qui)

Un ricco catalogo di corsi di formazione on line fruibili 24 ore su 24 sulla nostra piattaforma e-learning. I percorsi sono articolati in videolezioni tratte dai nostri webinar e risorse scaricabili per l’approfondimento (documenti, slides, normativa di riferimento).

IN PRESENZA (clicca qui)

SCUOLE (clicca qui)

I nostri numeri sono: 15.000 iscritti e oltre 4.000 ore di formazione tra corsi online e in presenza.

Puoi acquistare i corsi della Tecnica della Scuola Formazione con Carta docente: infatti La Tecnica è ente accreditato dal Miur per erogare corsi di formazione acquistabili con il bonus 500 euro carta del docente.

Inoltre, puoi acquistare i corsi con Paypal e carta di credito/prepagata. Con le stesse credenziali potrai visionare tutti i materiali del corso sulla piattaforma formazione.tecnicadellascuola.it.