Scuole paritarie, Fracassi: “l’unica rivoluzione che ci aspettiamo dal Ministro? le risorse necessarie alla scuola statale”

Le parole pronunciate al meeting di Rimini non sono passate inosservate. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha parlato dell’equiparazione delle scuole paritarie a quelle statali.

Non si è fatta attendere la replica della segretaria generale della Flc Cgil Gianna Fracassi:

“L’unica rivoluzione che ci aspettiamo dal Ministro Valditara è l’attribuzione delle risorse necessarie alla scuola statale per garantire un’offerta formativa inclusiva, assumere il personale attribuendo gli organici necessari, garantire le risorse per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, primo strumento per dare la dignità e il valore ai docenti e al personale della scuola”.

“Ci aspettiamo cioè, che il Ministro attui la nostra chiarissima Costituzione dove si legge: ‘La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato’.” conclude Fracassi.