Meeting Rimini, Valditara: “docenti delle paritarie equiparati a quelli delle statali. Un passaggio epocale”

Intervenuto al meeting di Rimini, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha parlato anche dei Fondi Pon che saranno distribuiti anche alle scuole paritarie:

“Siamo riusciti a convincere la Commissione europea che i Fondi europei, i Fondi Pon per la programmazione 2021-2027, è tanta roba, sono 3,8 miliardi di euro per lo sviluppo laboratori, nuovi dispositivi, tecnologie, vengano distribuiti anche alle scuole paritarie. Questo è un passaggio veramente significativo che realizza culturalmente, concettualmente quella parità che mette a disposizione risorse molto importanti per i laboratori, la formazione, la didattica, l’incentivazione”.

Come riporta Askanews, il Ministro ha parlato di svolta culturale derivata da una contrattazione molto dura con la Comunità europea:

“I docenti delle scuole paritarie per abilitarsi non hanno bisogno di andare nelle scuole statali. Cioè sostanzialmente i docenti delle scuole sono equiparati in tutto e per tutto ai docenti delle scuole statali. E questa è un passaggio epocale, una svolta significativa. Voglio anche aggiungere che questo tema non banale ha consentito di far sì che per tre anni i requisiti per la sussistenza di scuola paritarie siano considerati esistenti e questo fa sì che molte scuole paritarie non debbano chiudere”.

Scuole parificate che potranno partecipare ai bandi per investimenti come la didattica digitale integrata: 450 milioni di euro, 900 milioni per nuove competenze e nuovi linguaggi, fondo da 150 milioni per il potenziamento Erasmus plus e altri 150 milioni per l’estensione del tempo pieno.