Scuole senza preside, a settembre centinaia di istituti in reggenza: le assunzioni dei dirigenti scolastici non sanano il problema

A settembre molte scuole italiane riprenderanno le lezioni senza il loro preside. Malgrado i 280 nuovi dirigenti scolastici, assunti in prevalenza nelle Regioni del Nord, si prevede che vi saranno centinaia di istituti in reggenza. Nella di nuovo, quindi, nell’organizzazione complessa di tante scuole. La denuncia è del sindacato nazionale dei presidi DirigentiScuola dopo l’incontro tenuto al ministero dell’Istruzione e del Merito.

Sono 600 gli istituti senza ds

“L’anno scolastico ricomincerà con circa 150 istituti normodimensionati in reggenza ai quali vanno aggiunti gli oltre 450 sottodimensionati, ma soprattutto l’immissione in ruolo dei neo dirigenti scolastici oltre che intrisa di illegittimità, denotano una totale assenza di programmazione e organizzazione”, si legge in una nota del sindacato.

I problemi, però, non si limitano alla necessità di assegnare due o più scuole autonome allo stesso dirigente scolastico.

Secondo il presidente nazionale di DirigentiScuola, Attilio Fratta, ci troviamo di fronte a “reggenze, norme calpestate, errori su errori causati dalla mancanza di determinazione e di coraggio a prendere posizione su problemi di vitale importanza, a spese della dirigenza e dell’intero sistema scolastico, di un’Amministrazione che dà continua mostra di brancolare nel buio, assumendo posizioni difensive e senza fornire risposte chiare”.

“Ripercussioni sulle famiglie e sul futuro dei ragazzi”

Secondo Fratta, il “cospicuo numero di istituzioni scolastiche sarà affidato in reggenza, con effetti pregiudizievoli della necessaria efficienza scolastica, con ripercussioni sulle famiglie e sul futuro dei ragazzi perché il concorso ordinario non è stato bandito per tempo e soprattutto perché nello more l’Amministrazione non intente adottare altre soluzioni suggerita al ministro per coprire i posti vacanti”.

Il leader del sindacato sostiene, infine che “i nuovi dirigenti, quasi tutti destinati al nord, conosceranno la loro sede alla fine di agosto perché l’amministrazione, dopo oltre un anno, ancora non ha sciolto il “dilemma” se seguire l’ordine di graduatoria o delle sentenze per gli 8 ricorrenti campani del concorso del 2011; dopo dovrà dare agli altri 32 la possibilità di scegliere un’altra regione e, infine, assegnare le sedi ai 166 del concorso del 2017….e Nerone suona la lira?”.