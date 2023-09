Selezione assistenti amministrativi per il Gruppo di supporto al PNRR, pubblicata la graduatoria per le posizioni di comando

Il Ministero ha approvato la graduatoria di merito, relativa alla procedura prevista dall’avviso pubblico 22 agosto 2023, prot. n. 106909, per la selezione di assistenti amministrativi per posizioni di comando, presso il Ministero dell’istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR, finalizzata alla partecipazione al Gruppo di supporto al PNRR, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La graduatoria ha validità per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026.

L’Amministrazione si riserva l’accertamento dei requisiti dei candidati e può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti.

I comandi degli assistenti amministrativi sono disposti per la durata complessiva 3 anni scolastici consecutivi, dall’anno scolastico 2023/2024 all’anno scolastico 2025/2026.

Alla sostituzione del personale comandato le scuole dovranno provvedere con supplenze.