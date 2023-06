Sentenza Tribunale di Foggia: personale Ata ottiene sei punti in più per il servizio militare obbligatorio

Sentenza Tribunale di Foggia: personale Ata ottiene sei punti in più per...

Ancora vittorie precari scuola!

Il servizio di leva è da considerarsi al pari di un’annualità scolastica anche se non svolto in costanza di nomina

Il team legale di ricorsiscuola.it ottiene l’importante riconoscimento dibattendo il ricorso dinanzi i giudici della sezione lavoro del tribunale di Foggia. L’Amministrazione scolastica chiamata ad aggiornare le graduatorie ATA con 6 punti in più

Ulteriore vittoria presso la sezione lavoro del tribunale di Foggia per gli avvocati Bongarzone e Zinzi: anche per il personale ATA è previsto il pieno riconoscimento del servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina.

Il collaboratore scolastico, cui non era stata riconosciuta l’annualità di servizio militare nell’aggiornamento delle graduatorie di riferimento per il biennio 2022 /2024, ha rivendicato i propri diritti affidandosi ai legali dello studio B&Z (attività dei legali al link: https://www.ricorsiscuola.it/ )

Il ricorso, presentato presso il tribunale di Foggia competente per territorio, ha visto il pieno accoglimento da parte dei giudici della sezione lavoro del capoluogo pugliese che a margine della sentenza hanno rilevato come < il servizio di leve espletato in un periodo non concomitante con quello di servizio scolastico deve considerarsi quale un’annualità di lavoro presso una sede scolastica >.

L’accoglimento assume un valore particolarmente significativo in quanto conferma la bontà dell’azione promossa dallo stesso studio legale a favore del personale della scuola anche in forza del riconoscimento di ben 6 punti, ovvero quelli calcolati su ciascuna annualità scolastica, che gli stessi giudici hanno indicato di aggiungere a cura dell’amministrazione scolastica a favore del ricorrente.

Gli stessi uffici dell’USP di Foggia dovranno rettificare l’aggiornamento delle graduatorie di riferimento del ricorrente e renderle utili sin da subito oltre a risarcire gli eventuali danni subiti.

Prima della sentenza emessa dai giudici del tribunale di Foggia numerose ulteriori vittorie avevano segnato una chiara formazione della giurisprudenza nel merito del riconoscimento del servizio militare come da link: https://www.ricorsiscuola.it/vittoria-leva-militare-ata-assegnati-6-punti-a-bergamo/

La sentenza, supportata dalle disposizioni dalla corte di Cassazione ha riportato le precisazioni dell’organo amministrativo in merito ad una puntuale “equiparazione dei ruoli svolti anche non in costanza di nomina”

Cosa garantisce il riconoscimento del servizio militare a livello scolastico?

Ulteriori 6 punti in graduatoria per il personale ATA;

Un’annualità di servizio in termini di ricostruzione carriera.

Come procedere per ottenere il riconoscimento del servizio di leva?

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non riconosce d'ufficio né l'anzianità di servizio né il maggior punteggio per quanti hanno svolto il servizio di leva. È necessario proporre opportuno ricorso.

È possibile contattare i legali dello studio B&Z?



È vero che la giurisprudenza è ormai solida in tal senso?

I numerosi ricorsi vinti, hanno chiarito gli stessi legali di ricorsiscuola.it, Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone, confermano un preciso orientamento che tende a riconoscere il servizio di leva quale annualità di servizio scolastico. Anche il tribunale di Roma è stato favorevole: https://www.ricorsiscuola.it/leva-militare-personale-ata-riconosciuti-6-punti-dal-tribunale-di-roma/



Possono far ricorso anche gli obiettori di coscienza?

Si. È possibile presentare ricorso anche per coloro che hanno svolto il servizio civile in quanto obiettori di coscienza.



