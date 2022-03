Servizio iter domanda di mobilità 2022, per adesso non è stato attivato

Consultando Istanze OnLine del Ministero dell’Istruzione, ci siamo accorti che in questo momento non è stato ancora attivato il servizio “Mobilità in organico di diritto” dal quale potere vedere l’ITER della vostra domanda di mobilità. Si tratta di un servizio molto utile che si sarebbe dovuto attivare successivamente il termine di scadenza della presentazione delle domande di mobilità dei docenti. Ricordiamo che tale termine è scaduto alle ore 23:59 del 15 marzo 2022.

Altri servizi Istanze OnLine

Tra i servizi che il Ministero dell’Istruzione ha sempre offerto nelle varie fasi della mobilità, c’era, negli anni passati, quello riferito alla visualizzazione della propria domanda di mobilità o delle proprie domande di mobilità, con l’evoluzione delle varie fasi di trattamento dell’Istanza da parte degli uffici scolastici competenti. Per la mobilità 2022/2023, con grande meraviglia da parte degli utenti, il servizio non è al momento attivo.

Nella mobilità dell’anno 2021-2022 o quella 2020-2021, entrando nella piattaforma Istanze OnLine del MI con user e password, andando su ”Altri Servizi” si trovava attivo il servizio “Mobilità in Organico di diritto”. L’utente che selezionava tale servizio, poteva esplorare un’area finalizzata al monitoraggio dello stato delle domande, all’interrogazione dei dati contenuti in essa e del risultato conseguito dopo le operazioni di mobilità.

Il personale docente che ha presentato domanda di mobilità per l’anno 2022/2023, in caso torni ad essere attivato tale servizio, potrà: Interrogare lo stato assunto dalla propria domanda all’interno del processo di mobilità. L’interrogazione avviene utilizzando la funzione di ITER DELLA DOMANDA selezionabile accanto ad ogni domanda;

potrà anche interrogare le informazioni complete contenute nella propria domanda, aggiornate con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. L’interrogazione avviene utilizzando la funzione VISUALIZZA DETTAGLI selezionabile accanto ad ogni domanda;

potrà interrogare i punteggi associati a ciascuna domanda, aggiornati con le eventuali rettifiche effettuate dagli uffici competenti. L’interrogazione avviene utilizzando la funzione CALCOLA PUNTEGGIO selezionabile accanto ad ogni domanda;

Una volta arrivati al giorno degli esiti della mobilità, il prossimo 17 maggio 2022, salvo proroghe, potrà interrogare il risultato del movimento utilizzando la funzione VISUALIZZA RISULTATO selezionabile accanto ad ogni domanda che ha partecipato alle operazioni di mobilità. La funzione, qualora venga attivata, è utilizzabile soltanto nel periodo successivo alla data di pubblicazione dei risultati dell’ordine scuola richiesto.