Settimana europea delle Competenze Professionali, dal 9 novembre eventi online

Da lunedì 9 novembre fino al 13, in tutta Europa, si svolgerà la quinta edizione della Settimana europea delle Competenze Professionali – European Vet Skills Week, occasione per dare voce ai percorsi di istruzione e formazione professionale, per diffondere le diverse modalità di apprendimento fra cui l’apprendimento basato sul lavoro e per aiutare i giovani a scoprire il loro talento. L’iniziativa è stata creata nel 2016 dalla Commissione Europea, dopo l’invito dei Direttori Generali della Formazione Professionale nelle “conclusioni di Riga” sulla Istruzione e Formazione Professionale a presentare i risultati visibili della cooperazione europea in materia di IFP (il cosiddetto processo di Copenaghen). Il Parlamento europeo ha anche chiesto alla Commissione di rafforzare il suo lavoro di sensibilizzazione sulle potenzialità e i benefici della IFP di qualità, così come sulla mobilità dei discenti.

In Italia, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, l’Istituto nazionale per l’analisi delle Politiche Pubbliche, ha organizzato una serie di incontri e conferenze. Gli eventi saranno esclusivamente online e accessibili previa registrazione. Si comincia il 9 novembre alle 10 con la teleconferenza “L’impatto del Programma Erasmus+ sulla VET: le indagini, i risultati e le buone pratiche”, che rappresenta la cerimonia di apertura di tutta la settimana.

E’ prevista la partecipazione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali on. Nunzia Catalfo e del Presidente dell’INAPP, Sebastiano Fadda, che apriranno i lavori. Interverranno inoltre rappresentanti della Commissione Europea, rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Direttore generale dell’INAPP, per un confronto sul Programma Erasmus + e sulle le numerose opportunità che offre, a partire dai risultati ottenuti e dalle prospettive della nuova programmazione.

Il programma

Nel 2020, la pandemia ha interrotto molte forme di istruzione e formazione, anche quelle di Erasmus+ che, nonostante tutto, va avanti ma in modalità virtuale, per questo, il programma della Settimana Europea Vet è ricco di numerosi appuntamenti. Vi saranno webinar informativi per conoscere da vicino il programma 2021 – 2027, per le azioni di mobilità degli individui in ambito professionale e per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche; si svolgeranno anche dei seminari tematici, uno su Le tecnologie digitali a supporto dell’istruzione e della formazione professionale nell’era del distanziamento globale, che ha come obiettivo quello di illustrare il ruolo e l’importanza dell’utilizzo delle tecnologie digitali nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, e l’altro su “La mobilità transnazionale e le imprese: l’esperienza di Leonardo da Vinci e Erasmus+”, che raccoglie gli esiti di due indagini realizzate dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP.

Per iscrizioni e per conoscere il programma nei dettagli si può consultare il sito http://www.erasmusplus.it/category/eventi/.