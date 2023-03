Sfregia un monumento neolitico a Malta, studente italiano condannato a due anni di reclusione e 15 mila euro

Sfregia un monumento neolitico dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e viene colto in flagrante. È successo a Malta, esattamente a Ġgantija, dove uno studente italiano ha causato danni definiti irreparabili, incidendo alcune lettere su uno dei portali principali del monumento.

Come riporta l’Agenzia governativa Heritage Malta, lo studente di 18 anni stava visitando il sito come parte di una scolaresca in gita scolastica.

Un agente di sicurezza si è subito accorto del fatto e ha convocato sul posto la polizia.

Il giovane è stato citato in giudizio durante una seduta d’urgenza del Tribunale di Gozo, dove ha ammesso le proprie colpe.

È stato condannato a due anni di reclusione, pena sospesa per quattro anni, che è il periodo massimo consentito dalla legge, e ad una multa di 15.000 euro.