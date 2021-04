Si lancia dal secondo piano della scuola, grave 15enne a Milano

Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni dopo essere caduto dal secondo piano della propria scuola superiore.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri finora e riportato dalle agenzie di stampa, lo studente si sarebbe lanciato volontariamente dall’Istituto Salesiano Sant’Ambrogio in via Copernico, anche se al momento l’ipotesi non può essere confermata con certezza.

I militari del Nucleo Investigativo del capoluogo meneghino stanno comunque ascoltando insegnanti e compagni per capire cosa sia successo davvero.