Si torna a scioperare il 10 gennaio 2025

Pochi giorni dopo il rientro a scuola a conclusione delle festività, ed ecco la scuola nuovamente in sciopero. Una nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito lo annuncia per venerdì 10 gennaio 2025: “Si comunica che per l’intera giornata del 10 gennaio 2025 è previsto uno sciopero di tutto il personale docente, educativo e Ata, a tempo determinato e indeterminato, proclamato dal CSLE (Confederazione Sindacale Lavoratori Europei)”.

A indire lo sciopero che coinvolge insegnanti e personale è stata dunque la CSLE, ovvero: Confederazione Sindacale Lavoratori Europei e riguarderà anche le scuole comunali di ogni ordine e grado e tutto il personale docente, educativo e ATA, a tempo determinato e indeterminato e si svolgerà per l’intera giornata.

Tra l’altro, in questa stessa data è previsto anche uno sciopero generale di mezzi nel settore del trasporto pubblico locale, che potrebbe causare disagi ai viaggiatori di diverse città italiane, anche agli studenti che si muovono in tale modo.