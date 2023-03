Sicurezza stradale “Icaro”, il 21 aprile evento riservato alle scuole secondarie del Comune di Roma

Il 21 aprile 2023 si svolgerà a Roma un evento dedicato alla sicurezza stradale e destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune. L’iniziativa, promossa tramite il progetto EDUSTRADA, dalla Polizia di Stato, in collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del MIM e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme ad ulteriori partner istituzionali, avrà luogo dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso l’Auditorium Parco della musica di Roma – Sala Sinopoli sito in via Pietro de Coubertin, 30.



Durante l’evento in questione, che sarà anche occasione di premiazione degli studenti vincitori del concorso Icaro 2022, verranno approfonditi i temi dell’educazione stradale con esperti e tutor della Polizia di Stato che organizzeranno attività interattive con gli studenti partecipanti all’interno dell’Auditorium e all’aperto.



Verrà reso inoltre disponibile nella home page della piattaforma Edustrada www.edustrada.it l’attestato di partecipazione all’evento per gli studenti che potrà essere scaricato dai docenti e compilato con i dati dei propri allievi.



Per aderire all’evento, i docenti delle scuole devono necessariamente compilare, entro il 13 aprile p.v., il modulo online reperibile al seguente link: https://forms.office.com/e/kWdVBVvFAe messo a disposizione dall’Ufficio scolastico regionale del Lazio incaricato di monitorare le adesioni.



All’interno della sala Sinopoli sono disponibili circa 1000 posti, riservati anche ai docenti accompagnatori i quali dovranno predisporre l’elenco nominativo degli studenti da mostrare al momento dell’accreditamento il giorno dell’evento. Le adesioni delle scuole verranno considerate in stretto ordine cronologico di arrivo.



L’ingresso sarà consentito da via Pietro de Coubertin, 30 e che la registrazione dei partecipanti si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 10.30.