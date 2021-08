Slitta a domani l’incontro ministero-sindacati sull’inizio del nuovo a.s.

È stata rinviata a domani, mercoledì 25 agosto, la riunione tra ministero dell’istruzione e sindacati in vista dell’inizio della scuola, previsto nelle prossime settimane. Un tavolo ministeriale che vedrà affrontare questioni importanti per il rientro in sicurezza tra i banchi. Dal green pass obbligatorio per il personale scolastico ai tamponi gratuiti richiesti dalle sigle sindacali, fino alle norme di sicurezza indicate dal Cts per le lezioni in presenza.

Come riferito ieri dal segretario nazionale Uil scuola Pino Turi e ribadito anche dal segretario nazionale Cisl scuola Maddalena Gissi, i sindacati minacciano di ritirare la firma dal Protocollo.

Sempre mercoledì 25 agosto alle 11, si terrà l’incontro tra il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e il sindacato presidi DirigentiScuola per parlare di Protocollo per la sicurezza. Tra i punti all’ordine del giorno, avverte il sindacato presidi, ci sarà: