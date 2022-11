Soggiorni all’estero Intercultura, la scadenza per le iscrizioni è il 10 novembre

Mancano pochi giorni per presentare domande per il concorso Intercultura: saranno infatti aperte fino al prossimo 10 novembre le iscrizioni per i programmi all’estero 2023/2024.

Ai programmi si aderisce versando la quota di partecipazione o beneficiando di una delle centinaia di borse di studio totali o parziali disponibili.

E’ previsto un percorso di selezione dei candidati per l’assegnazione dei posti e delle borse di studio disponibili. Intercultura assegnerà i posti a disposizione agli studenti più meritevoli tra quelli risultati idonei, identificati in base all’esito di una prova di idoneità online, ai colloqui svolti con volontari dell’Associazione, alla media scolastica degli ultimi due anni.

Per iscriversi è necessario seguire le istruzioni contenute in questa pagina.

Requisiti per partecipare al programma

I requisiti per partecipare sono:

Essere studenti iscritti a una scuola superiore del territorio italiano

Essere nati prioritariamente tra il 1° luglio 2005 e il 31 agosto 2008. I limiti di età per partecipare variano a seconda del programma e del Paese richiesto e sono riportati alla pagina www.intercultura.it/ destinazioni-e-periodi

Nel caso di candidati con cittadinanza diversa da quella italiana, è necessario aver frequentato in una scuola italiana il ciclo delle scuole medie inferiori e gli anni delle scuole medie superiori fino all’iscrizione. Per maggiori dettagli, consultare la pagina www.intercultura.it/cittadinanza-non-italiana

Iscriversi alle selezioni sul sito www.intercultura.it, effettuando il pagamento di 60,00 euro (non rimborsabili), entro il 10 novembre 2022

Completare il percorso di selezione, seguendo le istruzioni dei volontari locali, compilando e inviando il fascicolo di partecipazione online entro il 15 dicembre 2022.

I candidati che non richiedono una borsa di studio possono indicare da una fino a dieci preferenze per il programma richiesto e riceverannno l’esito della selezione entro il 31 gennaio.

Requisiti minimi per richiedere una borsa di studio offerta da Intercultura

Essere iscritti alle selezioni per i programmi scolastici all’estero Intercultura 2023-24

Avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 40.000 €

Non aver usufruito di una borsa di studio Intercultura in precedenza

Non aver riportato bocciature negli ultimi 2 anni per candidarsi alle borse di studio al 60%, 80% e 100%

Avere una media scolastica non inferiore al 7 negli ultimi due anni per candidarsi alle borse di studio all’80% e al 100%.

Indicare almeno 3 programmi tra le preferenze.

Borse di studio sostenute da partner esterni

Altre centinaia di borse di studio sono disponibili grazie al sostegno di aziende, enti e fondazioni.

I candidati che richiedono una borsa di studio offerta da Intercultura possono concorrere in contemporanea anche per l’assegnazione di una o più borse di studio sostenute da partner esterni.

I risultati del concorso per i candidati che richiedono una borsa di studio sostenuta da partner esterni saranno comunicati entro il 10 febbraio 2023.