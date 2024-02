Soggiorni studio all’estero, bando INPS per figli di dipendenti pubblici: domande entro il 14 marzo

L’INOS ha pubblicato il bando di concorso corsi di lingua all’estero – soggiorni studio 2024.

Il bando è rivolto a figli o orfani ed equiparati dei dipendenti iscritti al Fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ai Pensionati GDP e al Fondo Assistenza Postelegrafonici (exIpost).

In particolare, il bando è riservato a studenti che abbiano almeno 16 anni, che frequentino nell’anno scolastico 2023/2024 la classe seconda, terza, quarta o quinta di una scuola secondaria di secondo grado e che alla data del 30 giugno 2024 siano titolari di certificazione della conoscenza della lingua straniera oggetto del corso almeno di livello B1 rilasciata dai competenti enti certificatori riconosciuti dal MIM.

Il corso deve avere durata minima di 3 settimane e massima di 5 settimane, prevedere la frequenza obbligatoria per l’equivalente di almeno 20 ore (60 minuti) settimanali complessive, prescindendo dalla durata delle singole lezioni, e svolgersi nel paese straniero in cui la lingua ufficiale è quella oggetto del corso, che dovrà svolgersi nel periodo compreso tra giugno e il 1° Settembre 2024.

Il corso deve essere finalizzato a sostenere l’esame per il riconoscimento della certificazione del livello di conoscenza della lingua B2, C1 o C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIM.

Il beneficiario deve conseguire la certificazione del livello B2 oppure C1 oppure C2 rilasciato dai competenti Enti certificatori riconosciuti da MIM, in tempo utile per essere caricata in procedura, a cura del richiedente, entro e non oltre il 23 dicembre 2024.

L’Inps riconosce in totale 1.170 contributi (1.100 per i dipendenti pubblici).

L’importo massimo di ciascun contributo è pari a complessivi euro 3.900 articolato nella seguente modalità:

fino ad un massimo di euro 300 a settimana per il costo del corso di lingua compreso l’esame per ottenere la certificazione;

fino ad un massimo di euro 400 a settimana per accomodation (vitto e alloggio);

fino ad un massimo di euro 400 per il viaggio una tantum.

La domanda può essere presentata dalle 12.00 del 22 febbraio alle 12.00 del 14 marzo 2024.

IL BANDO