Solidarietà con la ds Savino e lo studente aggredito a Firenze

I sottoscritti lavoratrici e lavoratori del Liceo Artistico Statale Klee-Barabino di Genova esprimono la loro solidarietà allo studente fatto oggetto di un’aggressione violenta davanti a una scuola dello Stato e alla dirigente scolastica, prof.ssa Annalisa Savino, che con la sua lettera ha sottolineato la gravità della situazione e ricordato il ruolo della comunità educante che la scuola costituisce.

I sottoscritti lavoratori esprimono anche il loro sconcerto davanti al silenzio di chi, per primo, dovrebbe far sentire la propria voce e deprecare la violenza, e si stupiscono che nelle sedi istituzionali si tenti di spostare l’attenzione su altro, quando non si ventili addirittura la possibilità di prendere provvedimenti nei confronti di chi svolge con coscienza il proprio lavoro e ottempera alla propria funzione.

I sottoscritti inoltre ricordano che la scuola, in quanto espressione di uno Stato democratico fondato sulla legalità e sul rispetto dei diritti, deve insegnare a respingere la violenza e promuovere la cultura e il confronto civile.

I lavoratori e dalle lavoratrici del Liceo Artistico Statale Klee-Barabino di Genova

RACCOLTE OLTRE 150 FIRME TRA DOCENTI, PERSONALE ATA ED EDUCATORI