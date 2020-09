Solidarietà digitale: proposte per le scuole

Solidarietà Digitale al servizio della scuola riparte insieme alle scuole con proposte innovative e sostenibili, per fornire alle istituzioni educative materiali e idee, all’inizio di un anno scolastico difficile e ancor più bisognoso di risorse.

I servizi gratuiti per il mondo dell’education vanno dal supporto agli studenti e ai docenti, per la formazione e la connettività.

Dopo aver offerto un aiuto concreto ai cittadini e alle imprese, nella fase più dura della crisi dovuta alla pandemia da COVID-19, Solidarietà Digitale https://solidarietadigitale.agid.gov.it/ si concentra ora sul mondo della scuola, on collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per l’Italia Digitale.

L’obiettivo è quello di sostenere le attività di studenti, insegnanti e tutto lo staff delle scuole per dare strumenti e idee per una didattica digitale integrata, per creare un ecosistema che offre percorsi di apprendimento efficaci ed inclusivi, con i seguenti obiettivi

Studiare grazie all’uso della rete, con la garanzia di una connettività rapida

Apprendere utilizzando tutti i sistemi possibili per una didattica digitale integrata

Offrire la possibilità di svolgere percorsi scolastici di formazione attraverso piattaforme e tecniche di eLearning

Dare al personale docente le opportunità di formazione necessarie per la didattica digitale

Fornire agli studenti strumenti innovativi

Attraverso il progetto Solidarietà Digitale si può accedere a numerosi siti che offrono piattaforme, percorsi didattici, classi e piattaforme digitali, progetti di eLearning per bambini e ragazzi, proposte relative a diverse discipline scolastiche, da quelle specifiche a itinerari trans curricolari.

Nell’offerta di Solidarietà Digitale per il nuovo anno scolastico non manca l’attenzione ai bisogni educativi speciali, dall’autismo adi DSA, dal supporto alle famiglie e agli insegnanti e agli apprendenti.

Attenzione viene anche posta all’apprendimento linguistico: si po’ infatti accedere attraverso il portale di Solidarietà Digitale a numerose offerte formative in campo linguistico, che prevedono le lingue moderne ma anche il latino.

Durante la sua prima fase il progetto Solidarietà Digitale ha proposto quasi 800 offerte formative, divise in 5 categorie e il sito è stato visitato per oltre 11 milioni di volte nella sua prima fase.

Numerose le imprese che hanno risposto all’iniziative per supportare il mondo dell’education: l’elenco completo di tutti i servizi gratuiti e delle risorse che fanno parte del pacchetto Solidarietà Digitale è consultabile sul portale che Agenzia per l’Italia digitale e Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione si impegnano ad aggiornare di continuo fin dall’inizio della crisi sanitaria, che offre in tempo reale aggiornamenti, che sempre più riguardano le scuole e l’istruzione.

Iniziative per la scuola

Si segnalano qui di seguito alcuni siti di riferimento per iniziative digitali per le scuole