SONDAGGIO – Favorevoli o contrari al vaccino obbligatorio nelle scuole?

Obbligo vaccinale per tutto il mondo della scuola, dai docenti agli studenti? Cosa ne pensate: favorevoli o contrari? La Tecnica della Scuola torna a condividere con i propri lettori i temi “caldi” della scuola, ancora al centro dell’attenzione della società, non solo sulle questioni del precariato ma anche su quelle sanitarie, ancora una volta legate alla pandemia.

Mettere in sicurezza il rientro a scuola

Mentre i contagi pare tornino a salire e le varianti al Covid si fanno minacciose, tanto da indurre alcuni esperti a parlare di pericolo da resistenza ai vaccini, il mondo della scuola si interroga sull’ipotesi di rendere i vaccini obbligatori nell’ottica di mettere in sicurezza il rientro in classe e garantire che anche quella quota di oltre 200 mila insegnanti non vaccinati si adegui alle indicazioni del commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo.

Anche il ministro per l’istruzione Patrizio Bianchi è intervenuto sul tema in questi giorni dichiarando sull’obbligo: “Non abbiamo in mente di farlo, però c’è un fortissimo appello alla solidarietà collettiva”.

Per Feder.ATA “la linea ottimale da percorrere dovrebbe essere quella di puntare sempre sulla vaccinazione, senza alcun obbligo per i lavoratori della scuola, ma bensì intraprendere da parte del governo una vera campagna di sensibilizzazione ed informazione mirata ai docenti, ATA e studenti”.

Di parere diverso, ad esempio, Attilio Fratta, presidente nazionale DirigentiScuola: “La vaccinazione obbligatoria? È un ragionamento logico, perché se una persona rischia di infettare altre persone, delle due una: o si vaccina oppure non deve stare a scuola. Soprattutto se parliamo di docenti”.

I pareri divergono tra gli addetti ai lavori, ma cosa ne pensano i lettori della Tecnica della Scuola?

Qual è il tuo ruolo?

Dirigente

Docente

Studente

Ata

Genitore

In quale luogo ti trovi attualmente?

Nord

Centro

Sud

Isole

Qual è il grado di scuola in cui sei coinvolto?

Scuola dell’Infanzia

Scuola I Ciclo (Primaria e Medie)

Scuola Secondaria Superiore (Liceo)

Scuola Secondaria Superiore (Istituto Tecnico o Professionale)

Sei favorevole al vaccino obbligatorio?