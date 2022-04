Sono partite le prove orali del Concorso ordinario per la Secondaria di primo e di secondo grado: come prepararsi?

Sono partite le prove orali del Concorso ordinario per la Secondaria di...

Sono in corso le tanto attese prove orali del Concorso ordinario per la scuola Secondaria di primo e di secondo grado. La prova, secondo quanto previsto dal DD n. 499 del 21 aprile 2020, poi modificato dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022, prevede una prima distinzione tra:

la prova orale per i posti comuni;

la prova orale per i posti di sostegno.

Il colloquio, della durata massima di 45 minuti (fermi restando i tempi aggiuntivi, previsti dall’articolo 20 della Legge 5/02/1992, n. 104), è valutato un massimo di 100 punti ed è superato da chi consegue perlomeno 70 punti.

Come è ormai risaputo, ogni candidato estrarrà la traccia su cui dovrà tenere il colloquio 24 ore prima della sua discussione. È innanzitutto utile riflettere preventivamente sui Quadri di riferimento orale sul sito del MIUR (a questo link potete trovarli divisi per classe di concorso). Saranno valutate:

la competenza di progettazione pedagogico-didattica, con riferimento alla preparazione teorica in ambito normativo, alla collocazione della progettazione rispetto al contesto dato;

la conoscenza dell’argomento assegnato e delle metodologie didattiche più adeguate e coerenti con il tema da trattare;

l’abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese (livello B2 del QCER), anche con riferimento alla specifica attività didattica;

la qualità dell’esposizione nell’interlocuzione con la commissione, con riferimento alla padronanza linguistica sul piano grammaticale, sintattico e lessicale, all’ampiezza e alla ricchezza della competenza lessicale, anche riguardo alla terminologia scientifica pedagogico-didattica.

Alcuni consigli pratici per la preparazione della prova orale

Visto che nei 45 minuti previsti avranno luogo sia l’illustrazione dell’attività didattica progettata, sia l’accertamento della comprensione e delle competenze conversazionali in lingua inglese, è bene pensare a come condensare in mezz’ora circa l’esposizione del proprio percorso didattico.

Per prima cosa, si consiglia di preparare una lezione, una UDA o un percorso non in astratto , bensì di decidere a quale classe di quale ordine e tipologia di scuola superiore (nel caso delle scuole superiori di secondo grado) rivolgersi .

, bensì di decidere . Si prevedano il periodo dell’anno scolastico in cui calendarizzare l’attività e l’ambiente di apprendimento ; ci si chieda: in quale spazio educativo è meglio pensare alla presente attività didattica? Può bastare la tradizionale aula disciplinare o un laboratorio, o è necessario, ad esempio, uno spazio modulare e flessibile?

in cui calendarizzare l’attività e ; ci si chieda: in quale spazio educativo è meglio pensare alla presente attività didattica? Può bastare la tradizionale aula disciplinare o un laboratorio, o è necessario, ad esempio, uno spazio modulare e flessibile? Compiuta questa scelta, ci si interroghi poi sulla o sulle metodologie più efficaci da proporre alla classe. Come è noto, negli ultimi anni è favorita una progettazione per competenze , che preveda un approccio didattico esperienziale, problematico e calato sulla realtà, che mira all’inter- e alla multi-disciplinarità. In tal senso, lo studente partecipa attivamente al processo formativo, mentre il docente assume il ruolo di formatore e facilitatore.

più efficaci da proporre alla classe. Come è noto, negli ultimi anni è favorita una , che preveda un approccio didattico esperienziale, problematico e calato sulla realtà, che mira all’inter- e alla multi-disciplinarità. In tal senso, lo studente partecipa attivamente al processo formativo, mentre il docente assume il ruolo di formatore e facilitatore. Si elenchino, inoltre, strumentazioni e TIC che devono essere presenti in classe: come viene precisato più volte nel bando concorsuale, è fondamentale sapere come, dove e quando (e anche quando non) utilizzare le tecnologie per le attività in aula e per la presentazione dei contenuti disciplinari, per l’esercitazione pratica o a sostegno dell’apprendimento. È dunque fondamentale fare ricorso a una o più tecnologie all’interno dell’attività, motivando la scelta ed eventualmente preparandosi a illustrarne l’utilizzo.

che devono essere presenti in classe: come viene precisato più volte nel bando concorsuale, è fondamentale sapere come, dove e quando (e anche quando non) utilizzare le tecnologie per le attività in aula e per la presentazione dei contenuti disciplinari, per l’esercitazione pratica o a sostegno dell’apprendimento. È dunque fondamentale fare ricorso a una o più tecnologie all’interno dell’attività, motivando la scelta ed eventualmente preparandosi a illustrarne l’utilizzo. Si noti che le TIC, se ben usate, sono strumenti utili per il superamento delle barriere e facilitatori per l’apprendimento, in particolare per gli studenti con Bisogni educativi speciali (BES) o con Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). È bene, infatti, che all’interno della progettazione dell’attività didattica il candidato ipotizzi di avere in classe studenti con certificazioni DSA, BES e/o alunni con disabilità , dunque con un PEI. Facendo riferimento al piano d’inclusione delle istituzioni scolastiche e alla normativa vigente, il candidato può così organizzare un’attività didattica che proponga strategie e tecniche inclusive.

, dunque con un PEI. Facendo riferimento al piano d’inclusione delle istituzioni scolastiche e alla normativa vigente, il candidato può così organizzare un’attività didattica che proponga strategie e tecniche inclusive. È infine consigliabile progettare anche una prova di valutazione per l’attività didattica proposta nel colloquio, con tanto di griglia di valutazione (con indicatori, descrittori e punteggi); si dispongano anche prove differenziate per gli studenti che ne hanno bisogno e una prova di recupero.

Come prepararsi al meglio?

La normativa, le metodologie più aggiornate, i fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento e della psicologia dell’educazione, nonché utili suggerimenti per la programmazione e la progettazione educativo-didattica, con una particolare attenzione alla valutazione, sono contenuti nei recentissimi volumi che la casa editrice Guerini e Associati ha dedicato alla preparazione del Concorso ordinario per la Scuola superiore (qui trovate il catalogo completo).

Osservando l’indice dei volumi, è anche possibile notare l’attenzione posta all’inclusione scolastica, alle tecnologie (con molti esempi di TIC utili all’apprendimento, anche per alunni con Bisogni educativi speciali) e a problematiche che negli ultimi anni stanno destando sempre più preoccupazione: il bullismo e il cyberbullismo.

PUBBLIREDAZIONALE