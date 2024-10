Sostegno INDIRE, corsi di specializzazione: opportunità e requisiti, ecco chi può partecipare

Il Decreto 71 del 2024, per affrontare la carenza di docenti di sostegno, stabilisce che fino al 31 dicembre 2025 l’INDIRE organizzerà, in via straordinaria e transitoria, corsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno, con un carico formativo minimo di 30 CFU. Anche le università potranno organizzare tali corsi, sia autonomamente che in collaborazione con l’INDIRE.

Requisiti

I corsi di specializzazione sul sostegno organizzati da INDIRE sono aperti ai docenti che, negli ultimi cinque anni, hanno maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno, anche non consecutivi, presso scuole statali o paritarie. La specializzazione dovrà essere conseguita per il medesimo grado d’istruzione in cui il docente ha prestato servizio.

Selezione

Nel caso in cui il numero dei candidati superasse i posti disponibili, verrà effettuata una selezione tra i docenti con almeno tre anni di servizio sul sostegno.

Docenti specializzati all’estero

Anche i docenti che hanno completato un percorso di specializzazione all’estero e sono in attesa di riconoscimento del titolo possono partecipare ai corsi. Potranno iscriversi entro il 1° giugno 2024 o, se coinvolti in un contenzioso giurisdizionale, entro la stessa data, a patto che rinuncino formalmente alla richiesta di riconoscimento del titolo estero.

Rinuncia al riconoscimento del titolo

La rinuncia al riconoscimento del titolo estero e l’iscrizione al percorso organizzato da INDIRE non annullano la riserva prevista dall’Ordinanza Ministeriale n° 88 del 16 maggio 2024, né compromettono le procedure di reclutamento o la validità di incarichi già assegnati, sia a tempo determinato che indeterminato. Il titolo di specializzazione conseguito in Italia consoliderà la posizione professionale già acquisita dal docente.

Contenuti da definire

Un decreto interministeriale definirà i criteri per l’accesso ai corsi, i contenuti formativi per i diversi gradi d’istruzione, le modalità di partecipazione, i costi a carico degli iscritti, l’esame finale e la composizione della commissione d’esame.