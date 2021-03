“Speciale Dante 700”. Il Dantedì narrato da Lella Costa

Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante e per rilanciare la vitalità della sua lezione oggi, la casa editrice Palumbo presenta il video “ Dentro Dante”, con la voce narrante di Lella Costa e gli interventi di Roberto Benigni, Gherardo Colombo, Claudio Magris, Piergiorgio Odifreddi, Moni Ovadia e Salvatore Natoli.

Il video è fruibile gratuitamente nello spazio “Insieme per la scuola”, creato per offrire a tutte le classi materiali condivisibili per la didattica a distanza. Oltre al video saranno accessibili anche i contenuti speciali degli intellettuali coinvolti.

Si tratta, specifica l’editore, di un contributo per aiutare gli studenti a cogliere l’attualità del capolavoro dantesco e la sua potenza comunicativa.

Il video, “Dentro Dante”, è stato realizzato espressamente per l’editore dalla regista Elisa Savi, che vede il coinvolgimento di nomi di primo piano.

Oltre al video, c’è anche la possibilità di visionare integralmente i contributi dei diversi intellettuali che hanno collaborato alla realizzazione.

L’editore assicura che si tratta di un lavoro molto ben realizzato che restituisce appieno l’attualità del capolavoro dantesco.

Il video, della durata 25 minuti, è fruibile al seguente link