Spendibilità dei certificati Trinity College London nel mondo del lavoro: bando di concorso INPS

È stato recentemente pubblicato un bando di concorso pubblico per titoli ed esami a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.

Esso prevede l’assegnazione di 5 punti per il possesso di una certificazione di lingua inglese di livello B2 e di 8 punti per il possesso di una certificazione di livello C1.

Le certificazioni di lingua inglese Trinity ISE II (B2) e ISE III (C1), riconosciute dal MIUR, possono essere usate per ottenere tali punteggi.

Certificati Trinity ISE e Università: ampio riconoscimento…

L’ampio riconoscimento dei certificati Trinity, charity educativa conosciuta e rispettata a livelli internazionale per il suo rigore accademico, non si limita al mondo del lavoro.

In ambito universitario, infatti, Trinity ISE è riconosciuto da oltre 3400 corsi di laurea in Italia. Nel Regno Unito, la quasi totalità degli atenei riconosce i certificati Trinity ISE come prova del livello di competenze linguistiche richiesto in fase di ammissione e iscrizione.

… e altri vantaggi

Ecco altri vantaggi di Trinity ISE:

flessibilità nella preparazione : i due moduli di Speaking & Listening e Reading & Writing possono essere sostenuti in momenti separati

abilità comunicative reali : i task dell’esame Trinity ISE sono pensati per favorire lo sviluppo delle competenze del XXI secolo come la capacità di comunicare efficacemente

