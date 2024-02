Sperimentazione 4+2, revocate le autorizzazioni a 9 scuole dove gli organi collegiali hanno detto NO

Sono 9 gli istituti tecnici e professionali di tutta Italia a cui il Ministero dell’Istruzione ha revocato l’autorizzazione alla attivazione di un percorso sperimentale “4+2” promosso dl Ministero stesso fin dallo scorso mese di dicembre.

Una scuola, e precisamente il tecnico “Giacinto Girardi” di Cittadella (PD) aveva comunicato il 25 gennaio la propria volontà di rinunciare all’attivazione della sperimentazione.

In altre 8 scuole gli organi collegiali hanno invece espresso voto contrario e per questo motivo il Ministero ha deciso di ritirare l’autorizzazione che era stata concessa con un decreto del 19 gennaio.

Queste le scuole coinvolte:

I.T.I.S. “M. Maria Milano” di Polistena (RC)

I.I.S. “Gemelli Careri” di Oppido Mamertina-Taurianova (RC)

ITI “E. Fermi – C.E. Gadda” di Napoli

IIS “Galilei-Ferrari” di Torino

IIS “Olivetti” di Ivrea (TO)

IPSSAR “Ugo Tognazzi” di Velletri (Roma)

ITIS “Michael Faraday” di Roma

IPSEOA “Carlo Porta” di Milano.



La vicenda, per la verità, presenta aspetti curiosi: queste scuole erano state autorizzate con decreto del 19 gennaio in virtù del fatto che entro il giorno 12 avevano formalizzato la propria adesione, come previsto dal Ministero (inizialmente la data era fissata al 31 dicembre, ma successivamente era stata concessa una proroga di 12 giorni).

C’è quindi da presumere che alla data del 12 gennaio le scuole avessero già perfezionato l’adesione con l’acquisizione della documentazione necessaria.

Curiosamente, invece, emerge ora che in 8 scuole gli organi collegiali hanno dato parere negativo all’avvio del progetto. Probabilmente si tratta di scuole in cui gli organi collegiali hanno deliberato dopo il 19 gennaio.



In ogni caso la vicenda è poco chiara ed è forse legata anche alla ristrettezza dei tempi con cui le scuole hanno dovuto lavorare. In una prossima occasione non sarebbe male se a Viale Trastevere ricordassero il vecchio adagio contadino secondo cui “la gatta frettolosa fa i gattini ciechi”