Spray al peperoncino nella palestra della scuola media, dieci alunni intossicati: a spruzzarlo sarebbe stato uno studente

Ancora un episodio alquanto pericoloso si verifica tra le mura scolastiche. Stavolta tutto è avvenuto a Pavia, alla scuola media Leonardo da Vinci. Qui, proprio questa mattina, 30 gennaio, come riporta Ansa, qualcuno avrebbe usato dello spray urticante al peperoncino nei locali della palestra.

Alcuni ragazzi, per la precisione dieci, che si trovavano lì per svolgere una lezione di educazione fisica sono rimasti intossicati. Si tratta di giovani dai 12 ai 13 anni di età. Questi hanno iniziato improvvisamente ad accusare problemi alle vie respiratorie e bruciori agli occhi.

Non è un semplice scherzo di pessimo gusto

Da qui l’intervento dei soccorsi del 118, chiamati dalla direzione della scuola. I giovani sono in buone condizioni: solo per due di loro è stato necessario un ulteriore controllo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo.

Al momento si indaga per scoprire l’identità dell’autore del gesto, che si pensa sia uno studente. Oltre agli operatori del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Questura di Pavia, che hanno avviato accertamenti.

Non è la prima volta che accade un episodio simile: qualche anno fa, ai tempi della triste strage di Corinaldo alla discoteca Lanterna Azzurra, si parlava addirittura di una moda folle. Non si può parlare di casi del genere come goliardate o scherzi di pessimo gusto: si tratta sicuramente di gesti che possono avere conseguenze davvero gravi.