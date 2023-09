Stabilizzazione ATA ex LSU, i posti sono 590: domande entro l’8 settembre 2023

Stabilizzazione ATA ex LSU, i posti sono 590: domande entro l’8 settembre...

Con decreto dipartimentale dell’11 agosto scorso è stato dato il via alla procedura selettiva per titoli finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato nel profilo di collaboratore scolastico il personale ex LSU.

Il bando consentirà di assumere a tempo indeterminato 590 unità di personale.

La procedura selettiva è espletata da ciascun USR a livello provinciale e il candidato, a pena di esclusione, presenta la domanda per la provincia in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestava la propria attività lavorativa alla data del 29 febbraio 2020.

I candidati presentano l’istanza di partecipazione entro il termine perentorio del giorno 8 settembre 2023 attraverso il

portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

IL DECRETO