Startup Social Impact, il progetto in cui gli studenti diventano dei giovani imprenditori a scuola – INTERVISTA

Come è possibile aiutare i giovani a mettere in campo idee e prospettive per il futuro già a partire dalla scuola? A questo proposito ci ha pensato una realtà imprenditoriale under 35 con il progetto Startup Social Impact.

Gli studenti che ne fanno parte sono indirizzati verso una sana cultura imprenditoriale basata su creatività, innovazione e impatto sociale. Il progetto è un percorso di formazione di 30 ore destinato agli studenti di scuola secondaria di secondo grado. Attraverso una metodologia didattica basata su Problem solving, Learning by doing, Cooperative learning e Role playing, gli studenti sviluppano una propria idea di business. Il progetto si apre con il “Mercato delle idee”, un momento fondamentale in cui i nostri formatori (tutti imprenditori con importante esperienza formativa alle spalle) sostengono gli studenti nel dare forma ad un’idea. Quest’ultimi hanno una creatività straordinaria che, se correttamente veicolata, può dare vita a progetti impattanti e concreti. Durante il percorso gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi con ruoli aziendali specifici, impareranno a gestire un progetto sotto gli aspetti più critici: digital marketing e promozione di un prodotto/servizio, redazione di un business plan, sviluppo web e mobile (anche in assenza di esperienza informatica), web design e presentazione di un progetto ad un pubblico.

Il progetto formativo ha già trovato terreno fertile non solo nelle scuole italiane, ma anche in quelle croate e nel 2021 è stato premiato nell’ambito del prestigioso premio EEPA (European Enterprise Promotion Awards) e ha rappresentato l’Italia in Europa.

Mirabile: “guidare gli studenti verso una corretta mentalità”

A tal proposito, il responsabile del progetto, Danilo Mirabile, ci spiega quanto può essere utile iniziare un percorso di imprenditorialità già a scuola: “Il mondo del lavoro cui si affacceranno i nostri giovani studenti nei prossimi anni muta ad una velocità sorprendente, con logiche molto differenti da quelle dell’ultimo secolo. È fondamentale guidare gli studenti verso una corretta mentalità per la gestione delle proprio risorse, del proprio tempo e dei proprio obiettivi. Tutte qualità legate al mondo imprenditoriale. Il percorso proposto non insegna meramente ad aprire una società ma fornisce i giusti strumenti e la giusta mentalità per approcciarsi alle sfide della vita in maniera proattiva trasformando ogni problema in opportunità. Durante il percorso si avrà anche la possibilità di interagire con le tecnologie più impattanti nel mondo del lavoro, dando una marcia in più agli studenti. Da non sottovalutare l’opportunità per gli studenti, al termine del percorso, di intraprendere dei percorsi di apprendistato nel nostro gruppo aziendale”.

E aggiunge un incoraggiamento a chiunque voglia intraprendere la carriera lavorativa sin da giovane: “Non smettete mai di aver voglia di imparare. Tra le rivoluzioni recenti delle Intelligenze Artificiali e la competitività ormai globale, i lavori del futuro saranno legati alla capacità di risolvere problemi in maniera creativa e alla flessibilità di pensiero dei professionisti. Per preservare il proprio lavoro e puntare ad una carriera appagante è necessario aprire la mente, viaggiare, scoprire, leggere, sperimentare e alimentare costantemente la propria curiosità”.

Come partecipare al progetto

Per poter candidare la propria scuola al progetto, entro e non oltre le ore 23:59 del 31 gennaio 2023, è necessario compilare in ogni sua parte il format presente sulla piattaforma MonitorPimer.

Le scuole selezionate riceveranno un contributo di €10.000,00 dal MIM a copertura totale dei costi indicando il progetto Startup Social Impact.

Il progetto è rivolto ad un massimo di 60 alunni per ogni istituto scolastico. Potranno candidarsi le scuole attive nelle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Lazio e Molise.

La Katanae Società Cooperativa Sociale, ente erogatore del percorso Startup Social Impact, opera in ambito socio-educativo e dei servizi ad esso collegati dal 2013. Costituita per oltre il 50% da under 35, è presente nel territorio della città di Catania e provincia fondando il proprio operato sull’eccellenza del modello di gestione e della relazione con gli enti pubblici, le famiglie, la comunità locale, la rete delle associazioni e del volontariato.

Responsabile del progetto per la Katanae è Danilo Mirabile, disponibile per dare supporto alle istituzioni scolastiche all’indirizzo email [email protected] o al numero di telefono +39 3455079661.