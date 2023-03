Statistica nelle scuole: le iniziative dell’Istat alla Fiera Didacta Italia

Per promuovere la cultura statistica nelle scuole, l’Istat sarà presente quest’anno alla Fiera Didacta Italia.

L’Istituto partecipa alla manifestazione con quattro seminari e un ampio spazio dedicato alla presentazione delle iniziative e dei progetti di promozione e divulgazione della cultura statistica, pensati per la scuola e la didattica.

I visitatori potranno conoscere la produzione editoriale e le numerose banche dati dell’Istat e raccogliere spunti e suggerimenti per utilizzare la statistica in classe in modo giocoso e laboratoriale.

Nei giorni 8, 9 e 10 marzo sono previsti anche brevi incontri tenuti da esperti Istat dedicati al pubblico di addetti ai lavori e non, sui temi della statistica, dell’istruzione, della scuola

Inoltre, Istat collabora al programma scientifico di Didacta con quattro seminari: