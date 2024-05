GPS 2024-2026, la dichiarazione dei titoli di specializzazione del sostegno vale 9 punti per ogni titolo negli altri TAB di valutazione

Il titolo di specializzazione sul sostegno di qualsiasi grado di istruzione, oltre ad essere un titolo di accesso, è anche un titolo culturale da dichiarare e fare valutare negli altri TAB di valutazione per cui si ha accesso. Tale titolo vale 9 punti come titolo culturale da inserire nella sezione B.

Titoli ulterirori rispetto il titolo di accesso

Una candidata all’inserimento in TAB 7 I fascia sostegno per ADEE e ADSS, ci chiede se può inserire tali titoli di specializzazione nei TAB1 classe di concorso EEEE e AAAA, TAB 4 classe di concorso A027 e TAB3 classe di concorso A028. Possiamo rispondere che i due titoli di sepcializzazione sul sostegno scuola primaria e scuola secondaria di secondo grado possono essere dichiarati, senza alcun problema sia nel TAB 1 (EEEE; AAAA) ottenendo 18 punti di valutazione, nove per ogni singolo titolo di specializzazione sostegno, sia nel TAB 4 classe di concorso A027 e anche nel TAB 3 classe di concorso A028.

Come si compila la domanda per inserire il titolo

Entrando nella sezione B della domanda, in cui è prevista la dichiarazione dei “Titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso“, si sceglie il TAB di riferimento, per esempio il TAB1 e si va al punto B18 dove si inseriscono i “Titoli accademici, professionali e culturali – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità“. Quindi cliccando in aggiungi, si ottiene la seguente schermata:

Dove si potranno dichiarare i titoli del sostegno della primaria e della secondaria di secondo grado. Ovviamente bisognerà ripetere l’operazione per ogni singolo titolo per potere ottenere i 9+9 punti di valutazione dei titoli di specializzazione sul sostegno.

Titoli di sostegno pure nel TAB4

I titoli di sostegno possono essere dichiarati, se conseguiti entro la data di scadenza della domanda ( il 10 giugno 2024), anche nella tipologia di graduatoria TAB4 ovvero scuola secondaria II fascia GPS.