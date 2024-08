Stereotipi di genere, addio a grembiuli rosa o azzurri: in una scuola saranno verdi per tutti

In una scuola dell’infanzia del leccese ci sarà un forte cambiamento per quanto riguarda i grembiuli dei bambini. Come riporta Fanpage, dal prossimo anno scolastico tutti gli alunni indosseranno lo stesso grembiule, verde a quadretti. Non ci sarà quindi la distinzione tra rosa e azzurro.

L’obiettivo dell’iniziativa

Il motivo? Promuovere valori inclusivi e combattere contro gli stereotipi di genere. Il cambiamento, frutto di un percorso iniziato nel settembre 2023 grazie a una proposta della Commissione “Pari opportunità, politiche di genere e diritti civili” del Comune di Guagnano, è stato approvato dal Collegio dei docenti dell’Istituto.

Il dirigente scolastico ha presentato l’iniziativa ai genitori come una grande opportunità educativa. La decisione verrà però attuata gradualmente, a partire dai bambini di nuova iscrizione con l’obiettivo di uniformare l’abbigliamento di tutti gli alunni negli anni a venire.

Grembiule azzurro per tutti in una scuola, le critiche

Non è la prima volta che si pensa a qualcosa del genere: in una scuola della provincia di Pesaro e Urbino una proposta dello scorso maggio ha previsto che tutti i bambini, maschi e femmine, indossino un grembiule di un colore uguale per tutti, cioè azzurro, senza la differenziazione di colore classica che vede le femmine in rosa e i maschietti in azzurro o blu.

“I grembiulini di uno stesso colore per evitare discriminazione di genere a scuola? Al contrario si creeranno discriminazioni perché i bambini e le bambine della prima elementare si chiederanno perché loro hanno un grembiulino dello stesso colore mentre quelli delle classi dei più grandi no”, queste le parole dei genitori, 88, che si sono detti contrari alla proposta anche perché sono le classi prime della scuola la adotterebbero.