Stipendi docenti slegati da anzianità e legati alla formazione acquisita

Aumenti stipendiali per tutti e a pioggia? Non è questa l’intenzione del Governo Draghi e del Ministro dell’Istruzione. Si pensa di aumentare maggiormente gli stipendi a quei docenti che dimostreranno di avere acquisito una migliore formazione. Quindi c’è chi sta pensando di legare la progressione di carriera e una parte degli aumenti stipendiali alla formazione obbligatoria da svolgere in servizio.

Aumenti stipendi legati alla formazione

L’idea di legare la formazione alla progressione stipendiale è il principio che consentirebbe, almeno in parte, di ricevere più facilmente gli aumenti stipendiali. In buona sostanza i docenti, secondo un decreto legge che sarebbe già pronto, potrebbero decidere di acquisire, su base volontaria, i certificati di alcuni corsi dalla Scuola di Alta formazione del Ministero dell’Istruzione. Se l’esito di tali corsi dovesse essere positivo, allora il docente avrebbe diritto a passare in classe stipendiale migliore.

Rinnovo contratto 2019-2021

Mentre si tesse una tela per il rinnovo del contratto scuola, il tavolo delle trattative stenta a decollare. Ancora non esiste nessun atto di indirizzo e non prima del mese di maggio si potrà sperare di vedere i sindacati seduti a contrattare il rinnovo del CCNL Scuola 2019-2021