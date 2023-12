Stipendi e tredicesima, carta del docente e graduatorie terza fascia Ata: le ultime novità per il personale scolastico

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle ultime novità per docenti e personale Ata.

I docenti precari con contratto a tempo determinato possono fruire del bonus di 500 euro della carta del docente?

Dal 4 dicembre 2023 i 500 euro del bonus docente per il personale con contratto di cattedra full time o part time fino al 31 agosto 2024, sono stati accreditati nella piattaforma Carta del Docente. La misura prevista dal Decreto Salva Infrazioni prevede l’attribuzione della somma, per l’anno scolastico 2023/2024, anche ai docenti precari con contratto annuale. Quindi è già possibile generare i buoni e spenderli. I precari con contratto al 30 giugno per ricevere tale bonus dovranno ricorrere al giudice del lavoro competente.

Si parla tanto di certificazione internazionale dell’alfabetizzazione digitale per il prossimo aggiornamento delle graduatorie di Istituto della terza fascia ATA. È utile acquisire tale titolo? A cosa servirà possederlo?

La novità della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale riguarderà soltanto il prossimo inserimento nelle graduatorie di Istituto della terza fascia del personale Ata. Tale novità non riguarderà né il personale ATA inserito in prima fascia né coloro che sono di ruolo per la mobilità. Dunque è utile acquisire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per tutti coloro che presenteranno istanza di inserimento nelle graduatorie di terza fascia Ata.

Quando è previsto il pagamento del cedolino di dicembre con tredicesima e anticipo di indennità di vacanza contrattuale?

Per quanto previsto dall’allegato 1 del decreto legge 350/2001 l’automazione del pagamento della tredicesima mensilità, insieme allo stipendio e per quest’anno anche all’anticipo dell’indennità di vacanza contrattuale, arriverà il 14 dicembre per le maestre dell’infanzia e delle elementari, il 15 dicembre per tutti i dipendenti statali amministrati dalla direzione provinciale del tesoro e con ruoli di spesa fissa. Infine il 16 dicembre verranno pagati gli insegnanti supplenti temporanei e tutti gli altri dipendenti pubblici.