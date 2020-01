Stipendi scuola, già visibile su NoiPa il cedolino di gennaio

Inizia il 2020 ed è già tempo di stipendio per il personale della scuola. C’è una “gradita” novità per iniziare bene il nuovo anno. L’importo dello stipendio di gennaio sarà più alto rispetto al previsto. Il motivo è presto detto: non ci saranno le consuete trattenute comunali e regionali che, invece, sono previste da marzo 2020.

Stipendi scuola, come controllare su NoiPa

Accedendo all’area personale del sito NoiPa, il dipendente ha la possibilità di vedere in anticipo, nella sezione “Consultazione pagamenti”, il proprio stipendio, con tanto di tredicesima e ritenute applicate. L’accesso a NoiPa avviene inserendo il proprio codice fiscale, la password e un codice “captcha” che varia ogni volta che si effettua l’accesso.

Come cambiare la modalità di accredito dello stipendio

NoiPA mette a disposizione dei suoi utenti il self service “Modalità di riscossione”, la funzionalità che permette di modificare la modalità di accredito dello stipendio.

Attenzione, però. Così come segnala NoiPA, la concreta variazione della modalità di riscossione dello stipendio ha effetto dal mese successivo a quello della comunicazione su NoiPA (per esempio: se comunichi la modifica nel mese di giugno, il cambiamento avrà esito dal mese di luglio).

Prima di chiudere il tuo conto precedente, verifica sempre l’effettivo accredito dello stipendio sul nuovo conto corrente.

