Stipendi supplenti brevi, il 17 gennaio in arrivo emissione speciale NoiPA: saranno saldate tutte le mensilità arretrate?

Sono molti i supplenti, titolari di contratto breve e saltuario, che hanno lamentato in questi mesi il mancato pagamento dello stipendio.

Su sollecitazione della FLC CGIL, il ministero ha fatto sapere che sarà effettuata un’emissione speciale in data 17 gennaio a saldo di tutte le rate autorizzate dalle scuole fino a gennaio 2025. “Stando alle anticipazioni acquisite – scrive il Sindacato – questa emissione speciale salderà tutte le pendenze“.

Sulla questione, la FLC CGIL sottolinea come sia necessario che “si vada verso la regolarità mensile dei pagamenti e si onorino contratti di lavoro stipulati e il servizio svolto“.

“Questa modalità di pagamento dei supplenti brevi non funziona” scrive l’Organizzazione sindacale; la richiesta, più volte avanzata, è dunque “che la spesa per retribuire le prestazioni di supplenza breve e saltuaria venga trattata alla stregua di partita di spesa fissa, come già avviene nel caso degli stipendi del personale supplente in maternità“.

“Questo è il modo di porre fine a questo stillicidio indegno di un datore di lavoro quale è lo Stato” conclude la FLC CGIL.