Stipendio dicembre docenti NoiPa, Valditara: aumenti entro Natale, 1.516 euro per i dirigenti, fino a 1.228 per i docenti

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha risposto ad alcune domande ai microfoni de Il Messaggero discutendo di vari temi, cominciando dagli aumenti stipendiali per docenti e personale scolastico, fino alla questione del docente tutor.

“Intanto vorrei fare un passo indietro. Appena insediato, abbiamo chiuso in poche settimane il rinnovo del contratto nazionale che si trascinava da anni, dando un aumento medio di 124 euro lordi mensili, il più alto aumento mai ottenuto prima. Ora abbiamo posto le premesse per far arrivare un aumento ancora più significativo nel 2024, con lo stanziamento complessivo di 5 miliardi in legge di Bilancio per il rinnovo degli statali”, ha esordito il ministro.

I calcoli di Valditara

Ed ecco le sue parole in merito agli stipendi che saranno accreditati ai docenti a dicembre: “I calcoli li stiamo facendo. Ma posso anticipare che a dicembre tutto il personale scolastico riceverà l’anticipo, una tantum, legato alla vacanza contrattuale protratta fino ad ora: si va dai 1.516 euro dei dirigenti scolastici ai 1.228 per i professori di superiori e medie con maggiore anzianità, dai 1.056 per i maestri della stessa fascia agli 829 dei professori di medie e superiori con più bassa anzianità”.

E, sull’insediamento dei docenti tutor: “Stiamo procedendo con molta determinazione. La formazione è già stata fatta, i vari istituti stanno completando le operazioni per l’assegnazione degli incarichi. Come promesso, per dicembre di quest’anno scolastico dovremmo chiudere”.

Valditara su asili e Pnrr

Il ministro ha parlato anche di asili e Pnrr: “Bisogna fare un po’ di chiarezza. Nel Pnrr c’erano a disposizione 4,6 miliardi di euro per realizzare 264mila posti in più. Poi la Commissione Europea ci ha comunicato che alcuni fondi impegnati dal precedente governo, 900 milioni per la gestione degli asili e 450 per la loro ristrutturazione, non possono rientrare nei 4,6 miliardi, perché la finalizzazione data dal precedente esecutivo non è coerente con gli obiettivi del Pnrr. A questo punto potevamo fare due cose: definanziare o intervenire. Questo Governo, per cui gli asili sono una priorità, ha deciso di non definanziare ma ha stanziato 530 milioni aggiuntivi nel decreto Caivano e si è impegnato a trovare altri 900 milioni. In tutto 1,43 miliardi di fondi nostri, non Ue. Più di quelli decurtati sul Pnrr”.

“Dal 2021, quando è stato concepito il Pnrr, sono successe diverse cose. I costi dei materiali sono cresciuti del 50%. La Commissione europea ha riconosciuto che con i fondi disponibili era impossibile realizzare ancora 264mila posti. La Commissione, utilizzando formule algebriche, ha rivisto l’obiettivo, portandolo a 150 mila posti. Aggiungo che nel 2002 a Barcellona vennero fissati i range di copertura da raggiungere per gli asili: il 33% nel rapporto tra posti disponibili e bambini entro il 2026 e il 45% entro 2030. Con gli investimenti fatti, la prima quota è già stata superata e arriveremo a sfiorare la seconda nel 2026, con 4 anni di anticipo”, ha aggiunto.

Tredicesima docenti, l’avviso NoiPa

Come abbiamo scritto, la piattaforma NoiPa+ comunica che è iniziata la pubblicazione del pagamento della rata ordinaria di dicembre 2023 comprensivo della tredicesima mensilità per tutti i dipendenti che fanno parte dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo e annuale).

La pubblicazione terminerà entro giovedì 30 novembre.

Per il personale scuola neo immesso in ruolo o con contratto annuale che non dovesse vedere il pagamento deve chiamare la propria Ragioneria di riferimento per verificare lo stato del proprio contratto. I numeri delle Ragionerie sono reperibili su questa pagina: https://noipa.net/sl/d7

Per il personale supplente breve del comparto scuola il calendario delle emissioni di dicembre 2023 sarà pubblicato appena ufficializzato dal MEF.