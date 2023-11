Tredicesima docenti, la nota NoiPa: iniziata la pubblicazione del pagamento. Ecco cosa fare se se non si dovesse vedere

La piattaforma NoiPa comunica che è iniziata la pubblicazione del pagamento della rata ordinaria di dicembre 2023 comprensivo della tredicesima mensilità per tutti i dipendenti che fanno parte dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo e annuale).

La pubblicazione terminerà entro giovedì 30 novembre.

Per il personale scuola neo immesso in ruolo o con contratto annuale che non dovesse vedere il pagamento deve chiamare la propria Ragioneria di riferimento per verificare lo stato del proprio contratto. I numeri delle Ragionerie sono reperibili su questa pagina: https://noipa.net/sl/d7

Per il personale supplente breve del comparto scuola il calendario delle emissioni di dicembre 2023 sarà pubblicato appena ufficializzato dal MEF.

L’accredito dello stipendio per i dipendenti dei comparti Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Ricerca e Istruzione (personale di ruolo o con contratto annuale) sarà il giorno venerdì 15 dicembre 2023.

Il cedolini stipendiali in formato pdf saranno disponibili entro la data di pagamento. Invieremo come sempre una notifica informativa della pubblicazione.

Si segnala che il sito del MEF potrebbe presentare rallentamenti e questo potrebbe causare rallentamenti anche all’applicazione.