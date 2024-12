Stipendio insegnanti, per la Gilda bisogna integrare anche carta del docente e bonus merito

Stipendio insegnanti, per la Gilda bisogna integrare anche carta del docente e...

In vista del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), la Gilda degli Insegnanti rinnova il suo appello al governo. L’obiettivo? Integrare il Bonus merito e la Carta Docente in voci strutturali dello stipendio. Questo cambiamento permetterebbe di garantire stabilità economica e proteggere tali fondi dall’incertezza legata alle scelte politiche dei vari esecutivi.

Secondo la Gilda, il trasferimento di questi strumenti nella Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e nello stipendio tabellare rappresenta una soluzione concreta per evitare complicazioni burocratiche, come l’uso di piattaforme digitali, e per assicurare un incremento stabile e duraturo delle retribuzioni.

Con questa proposta, il sindacato ribadisce la necessità di riconoscere il ruolo centrale dei docenti nel sistema educativo, promuovendo politiche capaci di rafforzare la professione e valorizzare chi ogni giorno contribuisce alla crescita culturale e sociale del Paese.