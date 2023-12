Strage di Natale a Gaza: un raid di Israele fa decine di morti in un campo profughi

Sarebbero almeno 70 le persone uccise in un campo profughi a Gaza dopo un raid di Israele.

Tutti i giornali, oggi, nel giorno del Natale cristiano, che annuncia pace, fratellanza e amore fra tutte le genti e dunque fra le Nazioni, aprono con questa notizia fornita dal ministero della Sanità locale.

Le bombe israeliane avrebbero colpito diverse abitazioni e un “isolato residenziale”, mentre si è certi che il “bilancio probabilmente aumenterà” dato il gran numero di famiglie che risiedono in quelle zone.

Intanto, in un’altra zona della Striscia, 10 persone – tutti membri di una famiglia – sono rimaste uccise in un raid nel campo di Jabalia, già duramente colpito da Israele nelle scorse settimane.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu aveva annunciato nella serata della vigilia di Natale che l’esercito di Tel Aviv avrebbe “intensificato la guerra a Gaza. Continueremo a combattere fino alla vittoria finale su Hamas. Questa è l’unica maniera per far tornare gli ostaggi, eliminare Hamas e assicurarci che Gaza non sia più una minaccia per il Paese. Ci vorrà tempo ma siamo uniti: soldati, popolo e governo. Siamo uniti e determinati a combattere fino alla fine”.

“La guerra – ha sottolineato – ha un prezzo pesante. Tuttavia, c’è una cosa che non faremo, non ci fermeremo fino alla vittoria”.

Secondo i dati diffusi, tra le oltre 70 vittime ci sarebbero almeno 12 donne e sette bambini, mentre i portavoce del ministero della sanità palestinese precisa: “Siamo stati tutti presi di mira. In ogni caso non esiste un posto sicuro a Gaza”.

Al-Jazeera avrebbe a sua volta riferito che l’attacco avrebbe preso di mira quattro case e almeno 40 corpi sarebbero stati portati in un ospedale. E ancora, che la Mezzaluna Rossa palestinese avrebbe pubblicato filmati dei feriti trasportati negli ospedali. Gli aerei da guerra israeliani intanto stanno bombardando le strade principali tra il centro di Gaza e il campo, ostacolando il passaggio delle ambulanze e dei veicoli di emergenza.