“Strane” abitudini alla scuola dell’infanzia

I bambini sono seduti comodamente sulle loro sedie, disposte in un ampio cerchio: due bambine

tengono una grande bambola nera in modo che tutti possano osservarla da vicino, un regalo dai

loro amici kenyoti.

La bambola raffigura vividamente una bambina. I bambini se ne prendono cura: la lavano. Il suo outfit è al centro dell’attenzione. Si chiede di identificare i nomi dei vestiti, il colore dell’abito e degli occhi. Alcuni bambini spingono una carrozzina. Dopo averle tolto le scarpe, le calze e il vestitino, la mettono a letto.

I bambini cantano una ninna nanna. Il gioco si trasforma naturalmente in un gioco di casa, a cui è strettamente legato. I bambini devono rimettere tutto al proprio posto nella casetta situata in un angolo della stanza. All’interno ci sono tante cose: un tavolo, un telefono, una poltrona, un armadietto.

Anche i bambini della scuola dell’infanzia possono essere ispirati a cercare e a ricostruire le case degli altri attraverso quest’attività. Su una parete c’è un dipinto che raffigura un villaggio keniota, testimonianza delle attività svolte dai

bambini. È un bel lavoro di gruppo: i tukul, corrispondono alle esigenze artistiche infantili.

L’attività individuale si alterna a quella di gruppo. La maestra incoraggia ogni bambino a scegliere un gioco,

un’attività o un materiale. Tra i materiali più grezzi c’è la creta, con cui possono modellare qualsiasi cosa senza partire da un pezzo preparato. Le costruzioni più elaborate possono dare vita a diverse composizioni.

La pittura attrae i bambini quando l’invito è a esprimersi liberamente. Qui l’attività è individualizzata e aperta alla cooperazione dei gruppi che si formano in base alle scelte. La libertà è data dalla possibilità di scelta, e i bambini imparano a scegliere se fare qualcosa insieme ad altri, da soli o con diversi gruppi. Questo aiuta a educare il comportamento dei bambini.

Riguardo alla formazione delle abitudini, è importante permettere ai bambini di sviluppare e soddisfare i loro

bisogni naturali di attività costruttive, espressive e comunicative, nonché di adattarsi attivamente all’ambiente e alle persone. Le abitudini si formeranno come atteggiamenti dinamici e non come abitudini rigide determinate da una ripetizione uniforme. Queste attività sono fondamentali per lo sviluppo delle relazioni personali e del senso di continuità e comunità. Difendere valori essenziali per un’istruzione democratica che promuova lo sviluppo critico costruttivo in ogni individuo è fondamentale per migliorare la società e promuovere l’integrazione umana. Il futuro dell’umanità, della pace e il destino dei bambini dipendono dalla formazione di nuovi comportamenti di libera

cooperazione tra individui e gruppi.

Alfonsina Santra Ferrara