Studente 13enne in classe con la pistola di un familiare per mostrarla ai compagni: paura in una scuola, indagini in corso

Studente 13enne in classe con la pistola di un familiare per mostrarla...

Un ragazzino di scuola media tra i banchi con la pistola. L’episodio, riportato questa mattina da La Gazzetta del Mezzogiorno e RaiNews, si sarebbe verificato in un istituto scolastico di Lagonegro.

Sul caso, per il quale ci sono conferme, sono in corso indagini da parte dei Carabinieri. Da quanto fin qui emerso, la vicenda non sarebbe da inquadrare in un clima di bullismo e men che meno in un ambito di criminalità, ma si sarebbe trattato di un atto di puro esibizionismo del minore che, alla ricerca di attenzione, avrebbe sottratto l’arma regolarmente detenuta da un familiare e l’avrebbe portata a scuola per mostrarla ai compagni.

La presenza dell’arma sarebbe stata rivelata a un professore da un altro alunno della classe. Il docente avrebbe quindi avvertito il dirigente scolastico che, a sua volta, ha allertato i Carabinieri e adottato un provvedimento disciplinare nei confronti del ragazzo.

Sulla vicenda sono stati aperti anche due fascicoli di indagine: uno dalla Procura di Lagonegro sulle modalità di custodia dell’arma, l’altro dalla Procura dei Minori di Potenza sulla posizione del ragazzo. La vicenda è, ovviamente, in aggiornamento.