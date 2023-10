Studente 16enne inventa il “Valenx”, una nuova lingua, e pubblica un libro: “Non mi interessa guadagnarci”

Uno studente 16enne del fiorentino, iscritto al terzo anno del liceo scientifico, ha inventato una nuova lingua chiamata “Valenx”, completa di grammatica, fonologia e un vocabolario di circa tremila parole. Lo riportano i principali media come Ansa e Il Resto del Carlino.

La passione per i linguaggi artificiali

Il ragazzo ha due passioni nella vita: le scienze, che vuol far diventare la sua professione per diventare da grande un fisico teorico; e la linguistica, e in particolare ha sempre ammirato la glossopoiesi, ovvero l’arte di creare linguaggi artificiali.

Il 16enne ha dato vita alla sua lingua spinto da curiosità: “Da anni mi interesso di linguistica e dei modi di comunicare. Ho studiato i principali sistemi linguistici del mondo e trovo interessante vedere come questi si sviluppano, anche sulla base della cultura di un popolo”.

Il giovane ha pubblicato un libro

La sua lingua si chiama Valenx, cioè ‘lingua dei libri’. “E’ nata per divertimento ed è pensata per essere molto razionale, ma allo stesso tempo bella al suono, inserendo alcune vocali e consonanti di ispirazione esotica”. Il ragazzo ha basato sulla sua invenzione un volume, dal titolo “Valenx, una nuova lingua”. Il libro è in vendita a un prezzo popolare perché, dice il giovane, “non mi interessa guadagnarci: l’ho pubblicato per soddisfazione personale e per rendere in questo modo la mia lingua reale”.