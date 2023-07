Studente accoltella docente in classe, scuola in lockdown: accade in Gran Bretagna

Ancora violenza ai danni di docenti da parte di studenti: stavolta ci troviamo in Gran Bretagna, alla Tewkesbury School, nella contea del Gloucestershire (Inghilterra). Qui oggi, 10 luglio, un alunno ha ferito con un’arma da taglio un docente in classe. Lo riporta Rainews.

L’insegnante non sarebbe in pericolo di vita

Tutto è avvenuto in una scuola media e superiore frequentata da ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 18 anni. Il sospetto accoltellatore è stato arrestato dagli agenti, mentre l’insegnante è ora ricoverato in ospedale: non sembra che la sua vita sia in pericolo.

L’istituto è stato in parte evacuato e in parte sottoposto a lockdown per consentire le indagini. Mentre anche una vicina scuola elementare è stata temporaneamente bloccata e messa in lockdown per ragioni precauzionali. Al momento non risultano esserci comunque altri pericoli o altri ricercati. Ignote le motivazioni alla base del folle gesto.

“Povero docente. Non ti aspetti di essere attaccato così mentre svolgi il tuo lavoro, ossia aiutare i bambini. I nostri pensieri vanno a lui e alla sua famiglia”, ha detto alla Bbc il padre di uno degli studenti della scuola. Un altro genitore ha raccontato che un docente si è barricato dentro una classe, ponendo scatole e addirittura un armadio di fronte la porta dell’aula, per proteggere i suoi alunni.

“Gli insegnanti sono stati fenomenali. Ho visto alcuni video mandati da mia figlia in cui si vede proprio il docente che aiuta l’intera classe, tranquillizzando tutti nonostante la paura che avrà avuto”, ha detto un genitore.

Il precedente di Abbiategrasso

In Italia è avvenuto qualcosa di simile lo scorso 29 maggio, ad Abbiategrasso: qui, in un istituto superiore, un ragazzo ha accoltellato la propria docente, Elisabetta Condò, dopo aver puntato contro i propri compagni una pistola giocattolo. Il ragazzo è stato poi fermato e curato in neuropsichiatria.