Studente-atleta di alto livello, scadenza 31 gennaio 2024 per le adesioni: le faq del Ministero

La data di scadenza di adesione al progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello per l’anno scolastico 2023/2024 è stata posticipata con nota del 20 novembre al 31 gennaio 2024.

L’adesione da parte delle istituzioni scolastiche dovrà avvenire tramite la piattaforma dedicata https://www.progettostudentiatleti.it/.

Il MIM ricorda che resta ferma la necessità di assicurare il tempestivo avvio delle misure di personalizzazione della didattica per gli studenti atleti individuati e che una volta inoltrata la domanda del singolo studente-atleta alla sperimentazione, l’Istituzione scolastica può dare avvio al Percorso Formativo Personalizzato (PFP), pur in attesa della comunicazione di validazione.

Chi presenta la domanda

La domanda è presentata dal Dirigente scolastico, sentiti i competenti organi collegiali ed acquisite le attestazioni sportive; la registrazione della scuola avviene attraverso una piattaforma dedicata alla gestione delle adesioni al Progetto e all’acquisizione della relativa documentazione (Percorso formativo personalizzato e Attestazioni sportive).

Come accedere alla piattaforma

Per accedere alla piattaforma per l’a.s. 2023/24 è necessario digitare il link https://www.progettostudentiatleti.it/ e registrare l’Istituto scolastico come da “Guida” disponibile in alto a destra nella pagina della piattaforma.

Cosa prevede la procedura di adesione

La procedura di adesione prevede che l’istituzione scolastica:

1. acquisisca agli atti la documentazione attestante il possesso da parte dello studente di uno o più

requisiti sportivi (contenuti nell’Allegato 1 della nota di avvio per l’anno scolastico 2023/2024);

2. acceda alla piattaforma dedicata;

3. esegua il login in piattaforma o registri l’istituto scolastico e lo studente atleta, secondo le indicazioni presenti nella pagina dedicata;

4. alleghi l’attestazione del possesso dei requisiti sportivi di cui al punto 1;

5. compili on line il Percorso Formativo Personalizzato (PFP);

6. alleghi il PFP firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico e proceda all’invio;

7. acquisisca agli atti l’esito della domanda (in seguito all’esame condotto dall’Ufficio per le Politiche sportive scolastiche del Ministero dell’Istruzione) che il sistema genera attraverso l’invio di una e-mail di validazione o interlocutoria in caso di procedura da perfezionare.